Warszawscy radni uchwalili zakaz dla furgonetek z antyaborcyjnymi i homofobicznymi treściami. Czy mieszkańcy stolicy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą?

- To, co najbardziej mnie w tym oburza, to to, że to wszystko jest propagandowym ściekiem i nie ma nic wspólnego z prawdą. Hasła wypisane na tych furgonetkach zwyczajnie obrażają osoby LGBT+, a te antyaborcyjne mają za zadanie wpędzić w poczucie winy osoby, które myślały choć raz o aborcji. Cieszę się, że w końcu coś z tym robią - mówi 28-latka.