Mam dość pytań o posiadanie dziecka. Każda decyzja zasługuje na szacunek [Opinia]

Presja prokreacyjna

Świetnie ma się za to, szczególnie w tak tradycyjnym i katolickim kraju jak Polska, presja prokreacyjna, o której w ważnym wpisie dotyczącym pytań, jakich nie powinniśmy zadawać w trakcie Wigilii, pisała Janina Bąk. Przywołując zagajki babć i cioć (np. "Ile można czekać? My w waszym wieku mieliśmy już trójkę", "No co, nie wiecie, jak dzieci się robi?", "Tak bym sobie z wózkiem pochodził dookoła bloku") uczulała, że z niepłodnością zmaga się 15-20 proc. par.