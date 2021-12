Warszawska patodeweloperka. Ponad 1600 zł za 11 m2

Internauci kpią z oferty wynajmu

Internauci w komentarzach pod ofertą nie omieszkali wyrazić swojego zdumienia, a wręcz rozbawienia. Zauważyli, że przy rozłożonej kanapie nie będzie możliwości wejścia do łazienki. "Poproszę o zdjęcie z otwartymi drzwiami do łazienki przy rozłożonej kanapie. Dziękuję" – napisała członkini grupy. "To jest dodatkowa opcja tego pokoju. Jak śpisz, to nikt ci do pokoju nie wejdzie, bo przecież nie da rady otworzyć drzwi. To, co uważasz za problematyczne, tak naprawdę jest atutem tego miejsca" – odpowiedział jej internauta w sarkastycznym tonie. "I nie wstajesz w środku nocy na siusiu, bo musisz dotrzymać do rana. Proste, logiczne, komfortowe" – dodał inny.