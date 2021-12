Wzruszający gest. Aktor pokazał, co czekało na mieszkańców Grochowa

Zarówno pomysł jednego z mieszkańców, jak i pokazanie niezwykłej akcji przez aktora w sieci, to doskonałe przykłady na to, że istnieją osoby, które lubią dzielić się dobrem z innymi. Dobrze jest wiedzieć, że takie działania mają miejsce; zwłaszcza w takim czasie, jak obecnie. Święta to świetny moment, aby okazać innym nieco serca. Oczywiście warto też o tym pamiętać na co dzień.