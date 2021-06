Warsztaty MODIVO POWER DRESSING - sprawdź, co działo się podczas pierwszej edycji!

Wspólnie z ambasadorami projektu POWER DRESSING - Karoliną Limbach, Karą Becker, Maćkiem Spadło, Martą Waluk, Olą Szol i Mają Michalak goście mieli okazję poruszyć kluczowe tematy dotyczące wpływu mody na sposób postrzegania siebie. Specjaliści podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, odsłaniając przed warsztatowiczkami kulisy pracy w niezwykle wymagającym środowisku mody. Pojawiły się także rozmowy dotyczące inspirujących kobiet, będących do dziś wzorem do naśladowania dla wielu z nas. Każdy z gości wniósł do spotkania świeżą energię, nie zabrakło humoru, ani błyskotliwych refleksji na temat kondycji współczesnego rynku mody.