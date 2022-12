Warto szukać w sobie przedsiębiorczych cech. Rozmowa z Moniką Kowal

Monika Kowal: Każdy może się przekonać, jak to jest mieć w sobie tyle energii i entuzjazmu, wystarczy tylko pić codziennie minimum jedną butelkę SOTI Natural. A tak całkiem poważnie: tak jak nie da się przedawkować SOTI, tak samo nie da się przedawkować ciekawości do świata oraz ludzi. To najlepsze antidotum na wszelkie wyzwania – biznes to wieczny rollercoaster. Z ciekawości wynika zwykle empatia oraz kreatywność i to one wyznaczają kierunek. Na przykład na rynku napojowym poza wodą wszystkie inne napoje butelkowane zawierały cukier, słodziki, a często też wiele konserwantów, aromatów, barwników. Spróbowałam odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego tak jest? Rozmawiałam z klientami, producentami, technologami, pracownikami sklepów – powodów takiego stanu rzeczy było mnóstwo, ale jednocześnie każdy świadomie lub podświadomie chciał rzeczywistości, w której alternatywa do słodzonych napojów zaistnieje. Potrzeba było więc osoby, która odważy się sprostać wyzwaniom produkcyjnym, dystrybucyjnym, edukacyjnym i dlatego stworzyłam SOTI Natural.