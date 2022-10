Pamiętaj o tym obowiązku. Inaczej grób bliskiego zostanie usunięty

Opłaty za pochówek są pobierane zgodnie z regulaminem konkretnego cmentarza. Wynoszą one zwykle do kilku tysięcy. Za niektóre miejsca, takie jak kolumbarium czy niewielkie kwatery, trzeba zapłacić nawet 20 tys. zł. To jednak nie koniec kosztów. Okazuje się, że po 20 latach należy uiścić opłatę za tzw. prolongatę grobu. Powinna ona wynosić połowę wysokości pierwszej opłaconej kwoty. Jeśli nie wniesie się jej w wyznaczonym terminie, miejsce pochówku może przypaść komuś innemu.