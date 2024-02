Grasują w całej Polsce. Wychodzą na żer wcześnie rano

Karczownik to niewielki gryzoń, który prowadzi głównie podziemny tryb życia. Jest ssakiem należącym do rodziny chomikowatych, a jego ciało może osiągać od 12 do 25 cm długości. Ogon wydłuża go o dodatkowe 5-15 cm. Gryzonie te charakteryzują się ciemnobrunatną sierścią na grzbiecie oraz szarym brzuchem.