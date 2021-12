Wchodzisz do sauny w stroju kąpielowym? Blogerka pisze, że popełniasz wielki błąd

Jeżeli od czasu do czasu odwiedzasz pływalnie i saunę, to wiesz, że wiele osób wchodzi do pomieszczenia w stroju kąpielowym, czepku, klapkach i czasami goglach pływackich na głowie. Jak się okazuje, to duży błąd. Nie tylko jeżeli chodzi o zdrowotne aspekty, ale również społeczne. Pisze o tym w najnowszym poście blogerka Matylda Kozakiewicz.