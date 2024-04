Wciąż słyszą te same pytania. Bliźniaczki syjamskie odpowiedziały

Mówią o śmierci i intymności

Na nagraniu poruszyły też kwestię związaną ze śmiercią. Internauci zastanawiali się, co będzie, gdy jedna z bliźniaczek umrze. Odpowiedziały, że z racji wspólnego krwioobiegu, gdy jedna odejdzie, u drugiej prawdopodobnie dojdzie do sepsy i w konsekwencji po pewnym czasie także do śmierci.