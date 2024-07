Wdała się w romans z mężem aktorki. Szybko tego pożałowała

Ilona Łepkowska od lat nazywana jest królową polskich seriali". Scenarzystka jest odpowiedzialna za sukces produkcji, takich jak "M jak miłość", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" oraz "Stulecie winnych". To jedne z najpopularniejszych i zarazem najchętniej oglądanych seriali w Polsce.

W 2006 roku Erwin Wencel i Ilona Łepkowska spotkali się po raz pierwszy. Prawnik postanowił zgłębić tajniki pisania scenariuszy i zwrócił się do twórczyni "M jak miłość" o rady. Wówczas jego żona, Ewa Wencel, wcielała się w postać Janiny Nowickiej w tym samym serialu. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a wkrótce Łepkowska i Wencel zrozumieli, że zakochali się w sobie.

