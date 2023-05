Weekendowy horoskop miłosny – 19-21 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – weekendowy horoskop miłosny, 19-21.05.2023

Rodzący się nieśmiało flirt napotka nieoczekiwane problem i gwałtowny koniec. Byk uświadomi sobie, że to nie była właściwa osoba, a dzielące ich różnice są nie do pogodzenia. Zresztą, dla samotnych osób to i tak nie był dobry czas na związki. Jeśli Byk marzy o partnerze na całe życie, musi jeszcze trochę poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Gwiazdy szykują dla niego niespodziankę.