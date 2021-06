Weronika Rosati skomentowała zdjęcia z ojcem córki. To koniec wojny?

Weronika jest zmęczona popularnością

- Ja uważam, że trochę to jest tak, że jeżeli paparazzi za mną jeżdżą codziennie, to jest to nękanie. Też czasy się zmieniły i nie ma już tak, że ludzie mogą cię śledzić i każdego dnia utrudniać ci życie. Dla mnie to popularność jest podatkiem od mojej pracy, który muszę płacić. Kiedy decydowałam się na ten zawód, miałam kilkanaście lat. Nie było Internetu, nie było szmatławców, więc jak ktoś mówi, że wiedziałam, na co się piszę, to mówię, że to nieprawda. Nie było Internetu. Internet zaczął powstawać, jak grałam w serialach i zaczynałam być popularna. To jest bardzo trudne. Myślę, że ja też trafiłam na czasy w Polsce, kiedy początek mojej popularności, kiedy to przekraczało wszelkie granice. Mam na myśli te nagonki medialne. Teraz to trochę inaczej wygląda, bo zmieniają się czasy i pewne sytuacje są tępione, jest pewne uszanowanie dla prywatności. Pewne, ale nie do końca takie, jakie bym chciała. A ja chronię swoją prywatność - mówiła Rosati.