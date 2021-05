"Pierwszy gwałt był brutalny. Drugi przeszłam prawie nieprzytomna". Gwałty w związkach dzieją się bez krzyku i świadków

- Przede wszystkim straciłam zaufanie do tamtych osób i to bardzo mnie zabolało. Straciłam zaufanie do partnerów, do wszystkich mężczyzn, którzy próbowali mnie podrywać – od tamtego czasu trzymam ich bardzo na dystans. Natomiast w momencie, w którym wchodziłam w nowy związek, było mi ciężko się otworzyć. Poza tym popadłam w depresję, miałam problemy z samoakceptacją, obwiniałam swoje ciało za to, co się stało, nienawidziłam go – słyszę.