Weszła w koronkach. Na parkiecie wyglądała obłędnie

15. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dobiega końca. O Kryształową Kulę rywalizują już tylko cztery pary: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.

W minioną niedzielę, 3 listopada, wyemitowano specjalny odcinek. Na parkiecie zobaczyliśmy gości specjalnych, którzy zatańczyli wraz z uczestnikami w drugiej turze . Każda z para zaprosiła do tańca zaprzyjaźnioną gwiazdę. Pojawili się m.in. Magdalena Różdżka, Sandra Kubicka, Maciej Musiał, Maffashion oraz Faustyna z Genzie.

Projektanci kostiumów w "Tańcu z Gwiazdami" mogą pozwolić sobie na modowe szaleństwa. Kreacja Vanessy Aleksander to ukłon w stronę gorących trendów. Są prześwity i koronki, ale i nawiązanie do bieliźnianego trendu, który wciąż rośnie w siłę.

Nie można też nie wspomnieć o czerwieni, która w tym sezonie znalazła się na szczycie listy najmodniejszych barw. Na uwagę zasługuje też asymetryczny krój sukienki oraz imponujące rozcięcie na nogę. Kreacja jest warta czerwonego dywanu? Trudno ocenić, ale jedno jest pewne. To wybór tylko dla odważnych kobiet.

Ósmy odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!