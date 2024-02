Weszła na plan cała na czerwono. W tym garniturze wygląda bezbłędnie

Agnieszka Woźniak-Starak jako "lady in red"

Monochromatyczne stylizacje są najbardziej efektowne, a najtrudniej popełnić błąd podczas ich komponowania. Nic zatem dziwnego, że Woźniak-Starak wybrała sandałki na szpilkach w tym samym odcieniu czerwieni co garnitur. W ten sposób dodała swojemu lookowi lekkości, czego nie można byłoby powiedzieć np. w przypadku czarnych czółenek na obcasach. Choć w teorii pasują do wszystkiego, to jednak bywają wyjątki od reguły.