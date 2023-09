Weszła na plan "PnŚ". Miała na sobie krótką sukienkę

Buty sportowe do sukienki? Jak najbardziej!

Z racji tego, że wrześniowe poranki są dość chłodne, Małgorzata Tomaszewska zarzuciła na ramiona sweter z frędzlami w odcieniu écru. Ponadto zrezygnowała z eleganckich butów do sukienki na rzecz maksymalnej wygody, która jest kluczowa w trakcie ciąży. Prezenterka wsunęła na stopy białe obuwie sportowe. Kiedyś łączenie takiego modelu z sukienkami mini, midi czy maxi było nie do pomyślenia. Teraz to krzyk mody.