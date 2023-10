Wetknij w szczeliny okien. Różnicę poczujesz od razu

Nieszczelne okna to problem. Jak sobie z nim poradzić?

Uszczelnienie okien przed zimą jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobimy, nie tylko sami skazujemy się na siedzenie w zimnym mieszkaniu, ale dodatkowo znacznie więcej zapłacimy. Przecież gdy ciepło ucieka, musimy wygenerować go znacznie więcej, a to kosztuje. Aby przekonać się, czy nasze okna są szczelne czy nie, nie potrzebujemy specjalnych testów. Wystarczy położyć rękę na parapecie, aby poczuć, czy od nich "ciągnie". Można też postawić przy oknie świeczkę. Jeśli płomień drga, to jasne, że mamy do czynienia z brakiem szczelności. A im silniej drga, tym większych strat ciepła możemy się spodziewać. W takim wypadku trzeba działać szybko.