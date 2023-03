Zastosuj ten genialny patent. Zaoszczędzisz majątek na ogrzewaniu

W ostatnich latach opłaty za ogrzewanie znacznie wzrosły, przez co wiele z nas oszczędza na ogrzewaniu najbardziej, jak się tylko da, czekając na ciepłe dni, kiedy w końcu spółdzielnie zakończą sezon grzewczy.

Trick na zatrzymanie ciepła w domu — dzięki niemu oszczędzisz kilkadziesiąt złotych

W tym roku, w marcu, w dzień temperatury przekraczają nawet 10 stopni Celsjusza. Niestety, nocą potrafią spaść do zera, powodując przymrozki, co odbija się na temperaturze panującej w domu. Wówczas kaloryfery pracują na najwyższych obrotach, przez co opłaty za ogrzewanie utrzymują się na podobnym poziomie, co w listopadzie czy grudniu. Na szczęście, jest jeden prosty trick na zatrzymanie ciepła w domu. Dzięki niemu będzie można znacząco przykręcić kaloryfery, a co za tym idzie, oszczędzić na ogrzewaniu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Prosty trik, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu

Aby zatrzymać ciepło w domu, musisz zaopatrzyć się w karton i folię aluminiową. Karton należy rozłożyć na płasko. Powinien on pokrywać kaloryfery na całą ich długość i szerokość. Następnie, rozłożony na płasko karton trzeba w całości pokryć folią aluminiową. Błyszcząca strona powinna znajdować się na zewnątrz. Karton owinięty folia aluminiową należy włożyć pomiędzy ścianę i kaloryfer. To wszystko. Dzięki temu prostemu patentowi ciepło rozchodzi się po całym pomieszczeniu, a nie tylko po ścianach.

Oszczędzanie na ogrzewaniu — to prostsze, niż myślisz

Najprostszym sposobem na oszczędzenie na ogrzewaniu jest po prostu... ubieranie się na tzw. cebulkę. Mimo tego, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, jeśli marzniesz, ubierz koszulkę z długim rękawem, a na to sweter. Dzięki temu będzie można obniżyć moc kaloryfera. Wieczorem, kiedy temperatury znacznie spadają, załóż zimową piżamę — za chwilę będzie można odłożyć ją na dno szafy, ale na czas przymrozków dobrze mieć ją jeszcze przy sobie. Warto też zainwestować w termofor, który wytworzy ciepło pod kołdrą.

Modne zasłony może i wyglądają ładnie, jednak kiedy zakrywają kaloryfer, zatrzymują znaczną ilość ciepła. Warto z nich zrezygnować bądź też skrócić je na tyle, aby nie zakrywały one kaloryfera. Oprócz tego nocą dobrze jest zamykać pokoje. Dzięki temu ciepło całkowicie zatrzyma się w pomieszczeniu. Jeśli chodzi zaś o łazienkę — tego pomieszczenia nie warto zamykać. Dzięki otwartym drzwiom, ciepło łazienki rozejdzie się na korytarz, w którym to zwykle nie ma kaloryferów, przez co panuje w nich chłód.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!