Kaloryfer aż się o to prosi. Wylej na grzejnik, a będzie jak nowy

Czyszczenie kaloryfera to zadanie, które jest często pomijane lub zaniedbywane. Wiele osób ogranicza się jedynie do sporadycznego usuwania kurzu z powierzchni grzejnika. Niestety, takie półśrodki nie wystarczą, aby dokładnie go wyczyścić. Istnieje jednak prosty trik z wykorzystaniem proszku do prania, który może pomóc w tej kwestii.