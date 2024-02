Wetrzyj w powierzchnię. Lustra przestaną parować

To normalne, że po ciepłej kąpieli lub gorącym prysznicu szyby kabiny oraz lustro w łazience pokrywają się parą. Dzieje się tak ze względu na słabą wentylację oraz brak okien w pomieszczeniu. Najszybszym problemem jest wywietrzenie łazienki poprzez uchylenie drzwi, jednak nie jest to jedyne rozwiązanie.

Z pewnością słyszałaś o słynnym triku na użycie pianki do golenia w celu zlikwidowania pary z lustra. Wystarczy nanieść odrobinę produktu, a następnie dokładnie wypolerować powierzchnię. Metoda ta jest niezwykle skuteczna, jednak nie każdy posiada ten kosmetyk w swojej łazience, a kupienie go jedynie do zapobiegania zbierania się pary wodnej, może okazać się kłopotliwe.