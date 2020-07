Krem na dzień i krem na noc. Czy wiesz, czym się różnią i jak działają?

Krem na dzień i krem na noc to podstawowe produkty, od których zaczynamy pielęgnację poranną albo wieczorną. Wiele osób unika stosowania obu produktów, co często może źle wpłynąć na skórę. Zdarzają się także przypadki, gdy oba kremy traktuje się wymiennie, choć przeznaczone są do zupełnie innych celów. Zobacz, co należy wiedzieć o kremie na dzień i kremie na noc.