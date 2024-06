Weź karton po mleku. Skuteczna pułapka na ślimaki

Walka z nimi bywa trudna i wymagająca, ale istnieje kilka skutecznych sposobów, by je wypłoszyć. Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu?

Skuteczną metodą na ślimaki są pułapki. Z łatwością przygotujemy je samodzielnie. Wystarczy mieć karton po mleku lub soku i wlać do niego substancję, która je zwabi.

Następnie należy napełnić karton do około jednej trzeciej jego wysokości.

Pułapkę najlepiej postawić w miejscu, do którego ślimaki lgną najczęściej. Mogą to być okolice grządek z warzywami, kwiatami lub innymi roślinami.

Mięczaki te są najbardziej aktywne w nocy, więc rano pułapka powinna być pełna. Kiedy ślimaków będzie tam więcej, możemy przenieść je w miejsce oddalone od ogrodu, na przykład na łąkę lub do lasu.

Jest jednak jeszcze jeden sposób, który pomoże ci pozbyć się ślimaków z ogrodu. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — kredy do tablicy . Z łatwością kupisz ją w każdym sklepie papierniczym za kilka złotych.

Zacznij od dokładnego rozkruszenia kredy. Możesz zrobić to przy pomocy malaksera lub tłuczka do mięsa. Kiedy stanie się sypka, dodaj do niej łyżkę mielonego cynamonu i łyżeczkę startej skórki z cytryny. Tak przygotowaną mieszankę rozsyp wokół rabat Ślimaki nie znoszą tych zapachów i gdy tylko je poczują, od razu uciekają. Zabieg powtarzaj raz na trzy dni.