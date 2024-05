Rozsyp wokół domu. Ślimaki przestaną siać spustoszenie

Ślimaków absolutnie nie należy zabijać – spełniają swoją funkcję w ekosystemie i są bardzo pożyteczne. Zamiast tego możemy je odpowiednio zniechęcić i wyprosić z ogródka. Sposobów na pewno nam nie zabraknie, ponieważ istnieje wiele roślin, których ślimaki nie znoszą i pod ich wpływem chętnie same się wyniosą.

Ślimaki pełzają, więc aby się swobodnie poruszać po naszym ogrodzie, potrzebują odpowiedniej powierzchni – czyli takiej z dobrym poślizgiem. Dlatego najlepszym sposobem na wyproszenie mięczaków jest stworzenie im barier, które wyjątkowo utrudniają im życie. Dla drobnych szkodników okażą się nie do pokonania.

Wystarczy, że wysypiemy wokół roślin np. trociny lub naturalną korę czy igliwie, a ślimaki raczej się do nich nie dostaną. Równie skuteczny będzie żwir lub gruboziarnisty piasek, chociaż może nie wyglądać już tak estetycznie i nie każdemu przypadnie do gustu. Do usypania takiej bariery może posłużyć również popiół drzewny, fusy po kawie lub pokruszone skorupki jajek – w ogrodzie stanowią też naturalny nawóz.