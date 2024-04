Widzisz takie kropki na oknach? Od razu zareaguj

To właśnie one pojawiają się w postaci czarnych kropek na naszych oknach oraz ramach okien. Influencerka nie ukrywała, że nawet w przypadku, gdy bardzo dba o czystość swojego domu, nie dało się tego uniknąć. Należy usuwać je regularnie, bo z czasem mocno twardnieją.

Przy okazji zdradziła też, że usunięcie zabrudzeń nie jest trudne. W pierwszej kolejności za pomocą szczoteczki sprzątnęła wierzchnią warstwę zabrudzenia, a następnie spryskała ramę ulubionym środkiem do czyszczenia powierzchni. Na sam koniec przetarła wszystko suchą ściereczką.

Nie każdy z nas ma pod ręką specjalistyczny środek do czyszczenia, którego mógłby użyć do usunięcia odchodów owadów z okien. Okazuje się, że nic straconego.

Zanim przejdziemy do mycia szyb, najpierw należy zamoczyć szmatkę w ciepłej wodzie (która zmiękczy brud), a następnie wyczyścić nią nasze okno. Kiedy już to zrobimy, możemy zająć się właściwym myciem z użyciem płynu do szyb. Oczywiście na sam koniec nie zapomnijmy wypolerować okna za pomocą suchej ściereczki.