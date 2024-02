Zdecydowała się na romans w pracy. "Czułam się jak nastolatka"

Była jego szefową. Dziś są po ślubie

- To było trudne, ale udało się. Od trzech lat jesteśmy małżeństwem - zaczyna Paulina. Ona z kolei była team liderką swojego przyszłego męża. - To nie była wielka miłość od pierwszego wejrzenia, ale dużo współpracowaliśmy i przy okazji sporo rozmawialiśmy, często również na tematy prywatne. Wydawało mi się, że zaczynamy się zaprzyjaźniać, umawialiśmy się na kawę czy drinka po pracy. Coraz bardziej dopuszczałam do siebie myśl, że jest dla mnie atrakcyjny. Co postanowiłam zrobić? Głęboko to ukryć - uśmiecha się. - Ostatnie, na czym mi zależało to wywołanie skandalu i oskarżeń o niewłaściwe zachowania.