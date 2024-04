Widzisz go w domu? Lepiej nie wdepnij

Chociaż są niewielkich rozmiarów i na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że są insektami, to tak naprawdę bliżej im do raka, niż owada. Ich widok może wzbudzać obrzydzenie, lecz lepiej na nie uważać. Prosionki są bardzo pożyteczne.

Ogrodnicy często nazywają je "świniami". Niewielkie skorupiaki w trakcie lata można spotkać na terenie całej Polski, zwłaszcza w wilgotnych miejscach np. pod kamieniami. Żyją w lasach, parkach, a nawet ogrodach, nierzadko zdarza się, że prosionek szorstki zawędruje do naszych domów czy piwnic.

Jak wygląda prosionek szorstki?

Chociaż prosionki wyglądają jak karaluchy, bliżej im do raków niż do owadów. Wyróżnia się owalnym, szerokim kształtem, a jego wymiary to 16 mm długości i 7 mm szerokości. Charakterystyczne dla tego małego skorupiaka są także dwa pary płuc pleopodialnych i aż 14 nóżek. Występują w różnych odcieniach, jednak najczęściej spotyka się te w ciemnoniebieskoszarej lub brązowej barwie.

Pomimo niewielkich rozmiarów, ten ciekawy stwór wykonuje niezwykle ważną pracę w naszym środowisku, przyczyniając się do utrzymania naszego dobrego zdrowia. Prosionki sprzątają rozkładające się fragmenty roślin, ale również resztki niewielkich zwierząt oraz butwiejące drewno, ale to nie wszystko.

Dlaczego prosionki są ważnym elementem ekosystemu??

Prosionki działają na rzecz oczyszczania gleby z metali ciężkich, gromadząc je na stałe w komórkach swojego organu wątrobotrzustkowego. Dzięki temu stają się one wyjątkowymi bioindykatorami dla naukowców. Niestety to metale ciężkie powodują, że te małe skorupiaki żyją niezwykle krótko.

Dodatkowo są one niezwykle wrażliwe na wszelkiego rodzaju wirusy i infekcje. Według naukowców maksymalna długość życia prosionków to 2-3 lata. Samice prosionków składają jaja jedynie dwa razy w ciągu roku, a jednocześnie może mieć tylko 20 młodych.

W Polsce można spotkać cztery rodzaje prosionków, z których najbardziej powszechny jest prosionek szorstki. Jeśli spotkamy go w domu, warto pamiętać, że nie przenosi on żadnych chorób, ani też nie gryzie.

Jak pozbyć się prosionków z domu?

Chociaż zazwyczaj możemy spotkać je w ogrodzie, zdarza się, że skorupiaki powędrują do naszych mieszkań. Głównym powodem jest nadmierna ilość wilgoci, która często jest wynikiem problemów z wentylacją. Ważne jest więc, aby zapewnić odpowiednie warunki wewnątrz naszych domów, co zdecydowanie zniechęci te stworzenia do osiedlania się.

W przypadku, gdy skorupiaki już się pojawią, skuteczną metodą jest ułożenie na podłodze wilgotnej gazety lub innego chłonnego materiału, najlepiej w kilku warstwach. Taka "pułapka" przyciągnie skorupiaki, co umożliwi ich późniejsze wyniesienie z budynku.

Podstawowym pokarmem tego skorupiaka jest martwa materia organiczna, jednak mogą one również wyrządzać szkody kiełkującym nasionom, młodym siewkom i delikatnym tkankom, głównie u roślin młodocianych. Skorupiaki te mogą jednak wyrządzać szkody kiełkującym nasionom, młodym siewkom i delikatnym tkankom, głównie u roślin młodocianych. Dzieje się tak, jednak gdy prosionki występują w licznej grupie.

