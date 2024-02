Widzisz pieniądze leżące na ziemi? Możesz paść ofiarą oszustów

Metoda na "przewałkę" po raz pierwszy została wykorzystana w listopadzie 2022 roku. To właśnie wtedy w Biłgoraju na ul. Kościuszki dwóch mężczyzn ukradło 67-letniej kobiecie prawie trzy tys. zł, wykorzystując wspomnianą metodę oszustwa. W jaki sposób? Wystarczyło, że kobieta zwróciła uwagę na leżące na chodniku pieniądze.

Wszystko zaczyna się od spojrzenia lub podniesienia pieniędzy. Oszust, który najczęściej obserwuje osoby korzystające i pobierające pieniądze z bankomatu, podrzuca je tam specjalnie. Kiedy widzi, że cię zainteresują, podchodzi i pyta, czy pieniądze należą do ciebie lub tłumaczy, że też je zauważył. W trakcie rozmowy podchodzi natomiast kolejna osoba, która udaje prawdziwego właściciela pieniędzy i twierdzi, że było ich więcej. Wtedy zaczyna się przepychanka słowna, w wyniku której, najczęściej starsza osoba, chce udowodnić, że nie ukradła pieniędzy, a zwróciła na nie uwagę lub je podniosła.

Wówczas dochodzi do sytuacji, w której ofiara zostaje oskarżona o kradzież i pokazuje zawartość swojego portfela. Choć chce udowodnić niewinność, oszuści doskonale wiedzą, jak pod presją psychiczną sprawić, żeby dała im więcej własnych pieniędzy. Bojąc się konsekwencji, ofiara najczęściej to robi. W ten sposób zostaje obrabowana.

