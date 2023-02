Widzisz taki osad? Oto co musisz zrobić

Aby sposób zadziałał, zaczynamy od poruszania szczotką wewnątrz muszli w górę i w dół, aby przepchać wodę do odpływu. Wówczas tę część WC, która zwykle znajduje się w wodzie, pokrywamy dowolnym preparatem do czyszczenia łazienek i pozostawiamy na dwie, a nawet trzy godziny bez spłukiwania. Czasem, w bardziej ekstremalnych przypadkach, przyda się nawet pozostawienie środka na całą noc. To jednak niejedyny sposób. Ten drugi jest znacznie tańszy.