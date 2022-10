Widzisz w sklepie taką pierś kurczaka? Omijaj ją szerokim łukiem

Białe pręgi to nic innego, jak tłuszcz. Są sygnałem, że ta konkretna pierś z kurczaka zawiera go nawet 200 procent więcej niż zwykle. Dodatkowo, pręgowana pierś ma w sobie także zdecydowanie mniej ważnego dla nas białka, przez co jakość mięsa jest o wiele niższa. Specjaliści określają to jako chorobę białych włókien.