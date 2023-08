Wieczorem owiń klamkę folią. Rano sobie podziękujesz

To niejedyne zastosowanie folii aluminiowej w domu. Mało kto wie, ale posiada ona właściwości zmiękczające i antystatyczne. Z powodzeniem można użyć jej zamiast płynu do płukania. Wystarczy, że zwiniesz z niej trzy niewielkie kulki i wrzucisz je do bębna pralki. Po wypraniu ubrania będą miękkie i nienaelektryzowane.