Fetor z pralki ulotni się w mig. Wystarczy odrobina

Brzydki zapach z pralki to dość powszechny problem. Wpływa na niego wiele czynników. Jednym z nich jest pleśń, która często pokrywa wewnętrzną część fartucha pralki. Dzieje się tak, ponieważ pralka nie jest wietrzona po zakończonym praniu. Drugim powodem jest nieczyszczony filtr. Kiedy zbierze się na nim zbyt dużo brudów, wówczas dochodzi do zapchania, co powoduje zatrzymanie w nim wody. To właśnie ona wydziela nieprzyjemny zapach.