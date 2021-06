Wielka Brytania. Wayne Couzens przyznał się do uprowadzenia i zgwałcenia 33-letniej Sary Everard

Sprawa Sary Everard wstrząsnęła Wielką Brytanią. Kobieta zaginęła 3 marca wieczorem, gdy wracała od przyjaciółki w Clapham do swojego domu w Brixton. Droga powinna zająć jej około 50 minut, nigdy jednak nie dotarła do celu. Jej zwłoki znaleziono w plastikowej torbie 100 km dalej, w lesie w hrabstwie Kent. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 48-letni policjant Wayne Couzens. We wtorek były funkcjonariusz przyznał się do winy uprowadzenia i zgwałcenia 33-latki.