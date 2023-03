Wielkie zmiany w życiu Kacperka z "Rodzinki.pl". Sam nie może uwierzyć

Fani serialu "Rodzinka.pl" z pewnością kojarzą postać Kacperka Boskiego, syna Ludwika i Natalii, w którego przez ponad dziewięć lat wcielał się Mateusz Pawłowski. Choć emisja serialu zakończyła się w maju 2020 roku, aktor wciąż ma stałe grono wiernych fanów, którzy obserwują go w mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawiło się zdjęcie, którym Pawłowski zdradził bardzo ważną informację dotyczącą jego życia prywatnego.

Mateusz Pawłowski prowadzi popularny profil na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 80 tys. osób. W jednej z ostatnich relacji udostępnił swoje zdjęcie z zaskoczoną miną, którym zdradził szczęśliwą nowiną. I nie, nie zostanie ojcem. 19-latek zdał prawo jazdy!

Wielu fanów "Rodzinki.pl" może być zdziwionych tym, że Mateusz Pawłowski jest już dorosłym mężczyzną. Co więcej, w tym roku zdaje maturę, a niedawno mogliśmy zobaczyć go na pewnym nagraniu ze studniówki. Choć nie potwierdził, że jego serce jest zajęte, pojawił się na nim z tajemniczą Kornelią. Para wymieniła się nawet pocałunkiem.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!