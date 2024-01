Wierzbicka w bikini i panterce. Pokazała nagranie z plaży

Wierzbicka uległa panterce

Wierzbicka dobrała do tej plażowej stylizacji żółtą narzutkę, japonki oraz balonowe szorty w panterkę (wzór niegdyś kiczowaty, który powrócił do łask kilka sezonów temu). Niezbędnym akcesorium były oczywiście okulary przeciwsłoneczne – aktorka postawiła na parę w stylu lat 60. z różowymi oprawkami. Mamy tu zatem do czynienia z kompletnym misz-maszem, jednak na wakacjach można wybaczyć wszystko.