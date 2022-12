Wieszasz je na choince? Zdziwisz się, co oznaczają

Wiele osób nie wyobraża sobie świąt bez choinki. Udekorowane drzewko w mieszkaniach i domach sprawia, że wita do nich świąteczna atmosfera i pięknie je zdobi. Niewiele osób wie, że to, co wisi na gałązkach, jest ściśle związane z tradycjami. Co oznaczają lampki, dzwoneczki, aniołki i pierniczki, które zdobią nasze choinki?