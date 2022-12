Klasyczna czerń czy odrobina koloru? Dwie eleganckie stylizacje na święta, którymi warto się zainspirować

Na święta Bożego Narodzenia przygotowujemy się ze sporym wyprzedzeniem. Ustalamy kwestie organizacyjne, kompletujemy prezenty dla najbliższych, przystrajamy domy, a na koniec lepimy pierogi i pieczemy ciasta. Jednak wcześniej warto się także zastanowić nad stylizacją, w której siądziemy do świątecznego stołu. To nie jest kwestia, którą powinno się zostawiać na ostatni moment, ponieważ kończy się to zazwyczaj tym, że zakładamy sprawdzone zestawienia z ubrań, które mamy akurat pod ręką. A w tym świątecznym czasie, warto wyglądać nieprzeciętnie. Codzienność odkładamy na potem.