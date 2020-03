Wiosenne spódnice. Moc kwiecistych i kolorowych inspiracji

Kwiatowa spódnica – czysta kobiecość

Spódnica, np. w róże, to świetny pretekst, aby pomalować usta intensywną czerwienią lub pomadką w kolorze różowym. Ten prosty trik sprawia, że i kwiaty, i usta są bardziej widoczne.

Bajecznie wiosenne – spódnice w kwiaty

Odrobina stylu retro

Spódnica o średniej długości, z zaznaczoną talią i efektownym marszczeniem to jeden z najbardziej klasycznych fasonów, a nawet jeden z pierwszych, który pozwolił kobietom swobodnie pokazywać łydki i kostki. Idealnie układa się na biodrach, a dopasowanie w talii podkreśla proporcje sylwetki i kobiece kształty. Dobierz do kwiecistej spódnicy białą koszulę lub niewielki sweterek ze skróconymi rękawami, a stworzysz strój w stylu retro. Będą do niego pasować czółenka na średniej wysokości obcasach albo baleriny.