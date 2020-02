Wiosenne stylizacje. Postaw na różnorodny szyk w codziennych zestawach

Nadejście wiosny pozwala na zrzucenie ciężkich i ciepłych ubrań na rzecz lżejszych stylizacji. Już niedługo będziemy cieszyć się z pełnego powrotu ulubionej pory roku, ale w związku z tym warto przejrzeć najważniejsze trendy, by odświeżyć garderobę. Przekonaj się, jakie wiosenne stylizacje będą najmodniejsze.

Do bardzo modnych wiosennych zestawień należą wersje z plisowanymi spódnicami . Ich lekkość sprawia, że bardzo dobrze komponują się z wszelkimi mniej lub bardziej oczywistymi dodatkami. Chcąc przełamać pewną schematyczność, do spódnicy z plisami warto założyć trampki lub sportowe buty. Klasyczny t-shirt z modnym printem czy damska wzorzysta koszula świetnie sprawdzą się w takiej wiosennej stylizacji.

Wielki powrót retro i vintage sprzyja nowocześniejszym stylizacjom wiosennym. Przykładem odświeżonego hitu sprzed lat jest sukienka w groszki , ale najlepiej decydować się na kreację w pięknej czerwieni . Również groszki mogą mieć różną wielkość, więc spokojnie znajdziesz coś dla siebie. Śmiało wybierz czerwoną sukienkę w kropki jako wiosenną stylizację do pracy, a szybko pokochasz styl soft office. Dzięki niej zyskasz bardzo elegancką i jednocześnie lekką wersję biurowej stylizacji. Dobierz do niej czółenka lub botki na obcasie i skórzaną ramoneskę.

Marynarskie stylizacje wiosenne

Kolejnym powrotem w nadchodzących trendach jest styl marynarski. To jeden z bardziej uniwersalnych propozycji w kompletowaniu modnych zestawów. Zarówno obcisłe, jak i luźniejsze bluzki w paski dopasujesz do ołówkowej spódnicy w kolorze czarnym lub granatowym. Co powiesz na wiosenną stylizację z jeansową spódnicą czy szortami? Fantastycznie podkreślisz wybrany zestaw, gdy dobierzesz do niego czerwone czółenka lub szare/beżowe sandały. Postaw na marynarskie wiosenne stylizacje na co dzień.