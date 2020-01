WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Wielki powrót mody retro. Jak nosić grochy i groszki? Powrót modnych niegdyś grochów zachwyca nowoczesnym wydaniem. W nadchodzących sezonach dominującym wzorem będą wszelkiej wielkości groszki na bluzkach, spódnicach czy sukienkach. Retro wzór powoli wypiera modną jeszcze panterkę i inne zwierzęce motywy. Jeśli lubisz ubrania w grochy oraz cenisz sobie modę vintage, koniecznie sprawdź, jakie ciuchy w urocze kropki są najgorętszymi hitami. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Retro groszki powracają w nowej odsłonie (WP.PL) Ubrania w kropki/grochy są bardzo uniwersalne i ponadczasowe, więc warto mieć w szafie choć jeden egzemplarz spódnicy lub bluzki w tym deseniu. Każdy element garderoby w groszki idealnie sprawdzi się na co dzień i od święta, więc nawet na wieczorne wyjścia grochy dodadzą kobiecości. Świetnym rozwiązaniem może być także szalik albo apaszka w modny kropkowany wzór, który doda uroku twojej stylizacji. Sukienka w grochy Najpopularniejszym elementem damskiej garderoby pozostaje sukienka. Co powiesz na wersję w grochy? Możesz ją nosić o każdej porze roku, ponieważ doskonale pasują zarówno do kozaków, botków, jak i do balerinek czy sandałów. Sukienka w groszki z długim rękawem jest rozwiązaniem idealnym na zimę, bo wystarczy dobrać do niej ciepły sweterek i twoja stylizacja jest gotowa. Jeśli zastanawiasz się nad dodatkami do groszkowej sukienki, pamiętaj, że ze względu na mocny wzór, wystarczy delikatna biżuteria. Dobierz do kreacji duże plastikowe bransoletki, a uzyskasz prawdziwy powrót do vintage. Bluzka w groszki Już kilka sezonów wcześniej bluzka w groszki stała się prawdziwym hitem. Niezależnie od fasonu i koloru pasuje praktycznie do wszystkiego, więc możesz założyć ją do jeansów, eleganckich spodni oraz ołówkowych spódnic. Dzięki temu stylizacje z bluzką w groszki w roli głównej, doskonale dopasujesz do każdej okazji. Możesz zdecydować się na bluzkę rozpinaną albo zakładaną przez głowę, hiszpankę, z długim lub krótkim rękawem – wszystko zależy wyłącznie od ciebie. Nie musisz ograniczać się także w kwestii kolorystycznej, ponieważ biel z czernią możesz śmiało zastąpić każdą inną barwą i łączeniem odcieni. Zobacz także: Ekologiczna moda. Na czym polega oraz dlaczego jest tak ważna? Spódnica w grochy A może spódnica w grochy? To podstawa stylizacji nawiązującej do dawnych trendów. Rozkloszowana spódnica w groszki jest najlepszym pomysłem na stylowy wygląd – zarówno w wersji midi, jak i mini. Możesz także zdecydować się na bardziej wyjściowy zestaw połączony z ołówkową spódnicą w groszkowym deseniu – najmodniejsze są uszyte ze sztruksu albo jeansu. Załóż do niej gładką bluzkę i narzuć na siebie marynarkę albo ramoneskę. W każdym wydaniu spódnica w grochy pozwoli na zabawę stylem oraz wprowadzenie retro elementu do codziennej mody. Spodnie w groszki Ciekawym, choć nieco nietuzinkowym pomysłem na groszki są spodnie o takim deseniu. Nie mowa tu o klasycznych materiałowych spodniach w całości pokrytych małymi kropkami, ale o znacznie wyraźniejszy motyw grochów na jeansach. Boyfriendy czy spodnie z podwyższonym stanem idealnie sprawdzą się w połączeniu z groszkami. Jasne jeansy z dużymi białymi kołami wspaniale zaprezentują się na spotkanie z przyjaciółmi. Dobierz do nich luźniejszą koszulkę, wygodną kurtkę oraz cięższe botki, a uzyskasz prawdziwie modowy hit.