Wkroczyła na plan we wzorzystej sukience. Ale spójrzcie tylko na buty

Michalina Sosna ma na swoim koncie wiele ról serialowych. Jednak nie da się ukryć, że prawdziwą popularność zyskała dopiero w zeszłym roku, gdy dołączyła do obsady "M jak miłość" . Tam wciela się w Kamę, czyli nową ukochaną Marcina granego przez Mikołaja Roznerskiego.

Ich wątek bez wątpienia wzbudza wiele emocji. Polki śledzą go z zapartym tchem. Ponadto interesują się stylem aktorki, który można określić mianem casualowego, któremu jednak nie brakuje uroczego sznytu "dziewczyny z sąsiedztwa". Co nie oznacza, że Sosna nigdy nie pokazuje się w szykownych sukienkach. Właśnie w takiej kreacji wkroczyła ostatnio na plan nowego sezonu programu "Tak to leciało!".