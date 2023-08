Wkroczyła na ściankę. Jej sukienka wręcz razi po oczach

Aktorka często udziela się charytatywnie, w 2006 roku założyła organizację, która pomaga młodym dorosłym z niepełnosprawnością ruchową. Ostatnio 48-latka wzięła udział w 5. edycji wydarzenia "This is About Humanity", które odbyło się w Los Angeles. Jej sukienka dosłownie "rzucała się w oczy".