Wkroczyła na ściankę. Miała na sobie skórzaną mini

Kaczorowska na premierze bajki

Jak Kaczorowska uzupełniła tę stylizację? Dorzuciła do niej jasne kozaki na obcasach oraz masywną, złotą bransoletę. Zdecydowanie dobrym pomysłem był delikatny makijaż oraz manicure w odcieniu korespondującym ze spódnicą. Z pewnością nie był to najlepszy look słynnej aktorki i tancerki, jednak określimy go jako mianem całkiem poprawnego.