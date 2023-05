Wkroczyła na ściankę w odważnej kreacji. Przyćmiła koleżanki?

Na evencie H&M x Mugler pojawiły się wiodące influencerki i trendsetterki, które w świecie mody czują się jak w swoim żywiole. Wśród nich nie mogło zabraknąć Igi Krefft – aktorki i wokalistki, która na swoim profilu społecznościowym codziennie inspiruje nieszablonowym i eklektycznym stylem . Oryginalna kolekcja znanego domu mody oraz szwedzkiej "sieciówki" wyraźnie przypadła do gustu gwiazdom, które postawiły odsłonić nieco więcej ciała niż zazwyczaj.

Współczesna moda pozwala wyrazić swoją indywidualność. Chcesz przebrać się za epokową księżniczkę? Proszę bardzo. Wolisz poeksperymentować z kobiecością i zaszaleć z głębokim dekoltem do pępka? Nie ma problemu. Modowy ekshibicjonizm w postaci odważnych wycięć, transparentnych materiałów oraz eksponowania bielizny stał się jednym z najmocniejszych nurtów ostatnich sezonów , a także motywem przewodnim najnowszej kolekcji H&M x Mugler.

Gwiazda sięgnęła po czarną mikrospódniczkę z asymetrycznym rozcięciem, która nawiązywała do stylu lat 90. oraz trendu preppy . Tym samym seksowna góra zyskała "równowagę" za sprawą szkolnej, ponadczasowej i klasycznej mini.

Iga Krefft chętnie zagląda także do świata grunge’u, wprowadzając do stylizacji nieco więcej drapieżności, siły i mroku. Dlatego wykorzystała potencjał "ciężkich butów" na grubej platformie. Masywna podeszwa przeniosła punkt ciężkości na stopy, a tym samym ubranie zyskało kontrast i wizualną lekkość.

Pokazała, jak nosić coś, co każda z nas ma w szafie. Wystarczyło niewiele, żeby wyczarować taki efekt

