Pokazała, jak nosić coś, co każda z nas ma w szafie. Wystarczyło niewiele, żeby wyczarować taki efekt

Czasem nie trzeba wiele, by nasza stylizacje niczym nie różniły się od outfitów znanych celebrytek. Nietypowe połączenie dwóch elementów garderoby, jeden przemyślany dodatek, ciekawy kolor – tylko tyle wystarczy, by uzyskać efekt "wow" i zasłużyć na komplementy od wymagających koleżanek. Inspiracją do takiego podejścia nie muszą być instagramowe profile gwiazd – możesz kierować się intuicją albo po prostu pobawić się modą, zestawiając różne ubrania, które pozornie do siebie nie pasują.