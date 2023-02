W takich warunkach mieszka gwiazda "M jak miłość". Dom ma tylko 35 metrów

Jak mieszka Iga Krefft?

Iga Krefft odnalazła swoje miejsce na ziemi w 35-metrowym domku za Warszawą. Dużo zieleni, świeże powietrze, cisza i spokój - to właśnie tego szukała i dlatego zdecydowała się porzucić stolicę i dojeżdżać do niej tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Swoje cztery ściany pokazała na swoim profilu na Instagramie. Jest dużo drewna, różu oraz ceramiki.