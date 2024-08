Wkroczyła na ściankę. Wzorzysta sukienka zwracała uwagę

Jak malowana? I to dosłownie! Katarzyna Cichopek stanęła na ściance we wzorzystej sukience sięgającej do kostek . Kreację pokrywały białe, czarne, brązowe i jasnoróżowe plamki, które przypominały ręczne pociągnięcia pędzla. Kolorystyka wpisała się w jesienny klimat. Z pewnością wybór padł na nią nieprzypadkowo – w końcu prezenterka promuje program, który będzie emitowany na antenie Polsatu jesienią.

Cichopek uzupełniła look czarnymi czółenkami na platformach i wysokich słupkach . Cały look z mocnym makijażem w odcieniach nude był nie niezwykle spójny i należy jednych z najlepszych w wykonaniu nowej (a jednocześnie powracającej po latach) gwiazdy Polsatu.

