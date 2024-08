Nie można oderwać oczu. Stanęła przed obiektywem w obłędnej sukni

Popularność Katarzyny Cichopek nie słabnie. Choć została zwolniona z "Pytania na śniadanie", to znalazła sobie miejsce w Polsacie, gdzie poprowadzi nową śniadaniówkę oraz program "Moja mama i twój tata" . Nic dziwnego, że redakcja magazynu "Viva!" przeprowadziła z nią wywiad i jednocześnie zaprosiła do sesji okładkowej.

Aktorka i prezenterka stanęła przed obiektywem w kilku stylizacjach. Jedna z nich bazowała na sukni minimalistycznej, czerwonej i długiej niemalże do samej ziemi. Cichopek wyglądała w niej inaczej niż zwykle. Na co dzień ubiera się bowiem niczym dziewczyna z "sąsiedztwa", a jej wybory modowe na większe wydarzenia często bywają dość fikuśnie .

Taka kreacja to klasa sama w sobie. Nie powstydziłaby się jej chyba żadna gwiazda Hollywood, która wie, co to elegancja i dobry smak. Katarzyna Cichopek zaprezentowała się na planie zdjęciowym w satynowej sukni na ramiączkach o maksymalnie prostym kroju . Kreacja z trójkątnym dekoltem sięga za kostki i przyciąga wzrok przede wszystkim za sprawą krwistego odcienia czerwieni .

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!