Wkroczyła w białych jeansach. Ale to buty Warnke zrobiły furorę

Białe jeansy, czyli klasyka gatunku

Spodnie w stylu Katarzyny Warnke to must-have na wiosnę. Białe jeansy pozwalają wykazać się kreatywnością, dostosowując do indywidualnego stylu właścicielki. Dlatego w białym denimie możemy przemycać rockowe podteksty, akcentować nowoczesny minimalizm, ale też popadać w bezpretensjonalny romantyzm. Pasują każdemu! Wystarczy znaleźć na nie swój własny sposób. Katarzyna Warnke już to zrobiła, włączając białe jeansy do stylizacji inspirowanej Dzikim Zachodem, ale w wersji deluxe.