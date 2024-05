Wkroczyła w mikroskopijnych szortach. Opcja tylko dla odważnych?

Agnieszka Woźniak-Starak ma świetny styl. Jest na bieżąco z najświeższymi trendami, a jej garderoba to absolutny miszmasz. Gwiazda TVN nosi się różnie, wszystko zależy od okazji. Ale zawsze zachwyca. Niezależnie od tego, gdzie się pojawi. Tak było i tym razem. W sobotnim odcinku "Mam Talent" wyglądała perfekcyjnie, jak prawdziwa fashionistka.

Zarówno na czerwonych dywanach, jak i na co dzień ceni minimalizm. To dlatego ostatnie stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak wzbudzają zainteresowanie. W "Mam Talent" odpina wrotki i pozwala sobie na więcej. Spójrzcie, jak wystylizowała odważny element garderoby, czyli ultrakrótkie szorty, które przypominają zabudowane majtki z wysokim stanem.

Na czym polega trend "no pants"? Zamiast klasycznych spodni czy spódnicy wkładamy mikroskopijne szorty, które przypominają majtki. Zazwyczaj gwiazdy zestawiają je z rajstopami i szeroką górą , np. przeskalowaną marynarką czy luźną koszulą w męskim stylu.

Ten trend podbił serca nie tylko zagranicznych influencerek. Pokochały go również polskie gwiazdy. Wystarczy przypomnieć sobie stylizację Anny Lewandowskiej z Paryża czy Joanny Horodyńskiej z prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Teraz przyszła pora na Agnieszkę Woźniak-Starak, która zdecydowała się na "hot pants" w srebrnym kolorze. To jedna z najmodniejszych barw tego sezonu.

